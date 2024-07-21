Эксперт оценил ситуацию на северо-западе ЛНР после взятия Розовки

Марочко: на северо-западе ЛНР почти не осталось территорий под контролем ВСУ

Российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта

Начало событий в новости Российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта

На северо-западе Луганской народной республики (ЛНР) почти не осталось территорий, находящихся под контролем украинской армии. Об этом ТАСС заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, после взятия Розовки российские военнослужащие контролируют практически все населенные пункты региона. Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще остаются в районе Кременной — западе и юго-западе, там в настоящее время ведутся серьезные боестолкновения, отметил эксперт, оценивая военную ситуацию.

21 июля Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации за минувшие сутки российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта — Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области.