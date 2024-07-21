ЕС решил получить доступ к британским рыболовецким водам

Telegraph: Евросоюз потребует доступ к британским рыболовецким водам

Евросоюз (ЕС) потребует доступ к британским рыболовецким водам в обмен на сближение с Лондоном, которого желает британский премьер Кир Стармер, пишет газета Telegraph.

«ЕС потребует доступ к британским рыболовецким водам в обмен на более тесные отношения с Британией», — подчеркнула газета.

По словам автора, Брюссель готовит список требований и предъявит их на будущих переговорах с британским правительством.

Ранее член Европарламента (ЕП) от Бельгии Том Ванденкенделаре призвал пересмотреть отношения с Великобританией на фоне конфликта на Украине. Он подчеркнул, что после начала конфликта на Украине Британия снова стала играть особенно активную роль в обеспечении европейской безопасности.