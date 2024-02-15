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06:31, 16 февраля 2024Мир

В ЕС призвали пересмотреть отношения с Британией на фоне конфликта на Украине

В ЕП призвали укрепить сотрудничество с Британией на фоне конфликта на Украине

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Член Европарламента (ЕП) от Бельгии Том Ванденкенделаре призвал пересмотреть отношения с Великобританией на фоне конфликта на Украине. В своем обращении к главе евродипломатии Жозепу Боррелю, текст которого изучила «Лента.ру», евродепутат заявил о необходимости укрепить сотрудничество с Лондоном.

Ванденкенделаре подчеркнул, что после начала конфликта на Украине Британия снова стала играть особенно активную роль в обеспечении европейской безопасности.

«Однако новое потепление в отношениях между ЕС и Великобританией после введения "Виндзорских рамок" не распространилось на новое сотрудничество в сфере безопасности, хотя участие Великобритании в проекте PESCO по военной мобильности показывает, что для этого есть возможности», — написал евродепутат в своем обращении, озаглавленном как «Отношения ЕС и Великобритании в свете войны на Украине».

В связи с этим автор обращения задал вопрос Боррелю о дальнейшей стратегии ЕС в отношении сотрудничества объединения с Великобританией.

«Может ли вице-президент Комиссии/Высокий представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности подтвердить, что ведется подготовка к возможным переговорам с Великобританией об усилении сотрудничества в сфере безопасности и обороны? Имелись ли дальнейшие контакты по углублению сотрудничества в сфере безопасности после подписания Виндзорского рамочного соглашения?» — спросил он.

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      Кирилл Садовский
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