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14:19, 15 февраля 2024Мир

Стало известно о переброске британских танков в Восточную Европу

Mail Online: Британия перебрасывает танки Challenger 2 в Восточную Европу

Фото: Pavel Golovkin / AP

Великобритания перебрасывает законсервированные танки Challenger 2 со склада, чтобы принять участие в крупнейших военных учениях НАТО Steadfast Defender со времен холодной войны. Об этом сообщает Mail Online.

Как отмечает издание, Британия направит в Восточную Европу более 50 танков. Большая часть из них будет перевезена через туннель под Ла-Маншем по железной дороге из Великобритании. Помимо этого, еще дюжина устаревших Challenger 2 будет вывезена со склада в Германии для участия в учениях.

Уточняется, что хотя Россия прямо не упоминается в качестве цели Steadfast Defender, НАТО считает ее наиболее серьезной прямой угрозой безопасности своих членов в Европе.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак заявил, что Британия была бы готова отразить нападение со стороны России, если бы Москва решила его совершить. По словам главы британского правительства, гарантировать общую безопасность граждан Великобритании — его работа.

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      Дарья Балацкая
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