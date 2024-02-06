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06:14, 6 февраля 2024Мир

Сунак заявил о готовности Британии отразить нападение России

Сунак: Британия была бы готова отразить нападение со стороны России
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Andrew Parsons / No. 10 Downing St / Global Look Press

Британия была бы готова отразить нападение со стороны России, если бы Москва решила его совершить. Об этом рассказал глава правительства Соединенного Королевства Риши Сунак в интервью TalkTV.

«Да. Гарантировать нашу общую безопасность — моя работа», — ответил политик на вопрос, готово ли королевство дать отпор России, если та «направит свои орудия» на Британию.

Сунак также выразил мнение, что Соединенное Королевство «хорошо защищено». Риши Сунак отметил, что Британия «находится на втором месте в НАТО по объемам оборонных расходов».

Кроме этого, политик выразил мнение о том, что Москва якобы «потерпела стратегическое поражение» в противостоянии с Западом, так как конфликт на Украине сплотил союзников по НАТО.

Ранее министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что западные союзники Киева должны брать пример с Лондона и активизировать помощь Украине.

Министр заявил, что Риши Сунак в ходе своего визита в Киев объявил об увеличении военной поддержки до 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Общий объем военной помощи Британии превысил 7 миллиардов фунтов стерлингов.

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      Марина Совина
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