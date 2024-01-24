Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:33, 24 января 2024Мир

Минобороны Британии призвало Запад брать пример с Лондона в помощи Украине

Глава Минобороны Британии Шаппс: Запад должен активизировать помощь Украине

Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

Западные союзники Киева должны брать пример с Лондона и активизировать помощь Украине. К этому Запад призвал министр обороны Британии Грант Шаппс в своей статье для Politico.

Глава Минобороны отметил, что Соединенное Королевство прилагает максимальные усилия по поддержке Украины. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе своего визита в Киев объявил об увеличении военной поддержки до 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Общий объем военной помощи Британии превысил 7 миллиардов фунтов стерлингов.

Шаппс напомнил, что Лондон первым из всей Европы отправил Киеву противотанковое оружие, современные боевые танки и высокоточные дальнобойные ракеты. Кроме того, Британия является крупнейшим поставщиком беспилотников Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Материалы по теме:
Какое оружие есть у Украины: самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
Какое оружие есть у Украины:самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
22 октября 2022
Ракеты, танки и беспилотники: какое оружие Украине поставляет Запад?
Ракеты, танки и беспилотники:какое оружие Украине поставляет Запад?
29 октября 2022
Чай, кофе, повоюем. Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
Чай, кофе, повоюем.Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
11 февраля 2022

Помимо этого, Шаппс подчеркнул, что Великобритания занимается поддержкой Киева надолго, и посоветовал коллегам из Контактной группы по обороне Украины также принять должные меры. «Мы должны сохранить эту динамику. И для этого нам нужно больше дипломатической, экономической и военной поддержки», — констатировал он.

«В этот великий год демократии будущее Украины находится в руках Запада. Мы не можем их подвести», — заключил министр.

Ранее замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Картлидж заявил, что Лондон привержен помощи Украине, в частности, в рамках передачи ВСУ беспилотных авиационных систем (БАС). Британия закупила большое количество БАС для Украины, а также передала некоторое их количество из существующих запасов страны.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украина заявила, что в 2024 году получит принципиально новое оружие. Что запад может передать Киеву?

      Предотвращен теракт на военном предприятии в российском городе

      101-летняя женщина поделилась неожиданным секретом долголетия

      В ЛНР рассказали об ударах ВСУ по сдающимся в плен сослуживцам

      Возлюбленная рэпера Face показала целлюлит на фото в нижнем белье

      Раскрыты последствия атаки украинских беспилотников в Орле

      Делегация Конгресса США впервые посетила Тайвань после выборов

      В Совфеде отреагировали на решение Турции ратифицировать членство Швеции в НАТО

      Россиянин раскрыл способ купить жилье в Монголии за 50 тысяч рублей

      Россиянам назвали время для выгодной покупки дачи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше