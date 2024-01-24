Минобороны Британии призвало Запад брать пример с Лондона в помощи Украине

Глава Минобороны Британии Шаппс: Запад должен активизировать помощь Украине

Западные союзники Киева должны брать пример с Лондона и активизировать помощь Украине. К этому Запад призвал министр обороны Британии Грант Шаппс в своей статье для Politico.

Глава Минобороны отметил, что Соединенное Королевство прилагает максимальные усилия по поддержке Украины. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе своего визита в Киев объявил об увеличении военной поддержки до 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Общий объем военной помощи Британии превысил 7 миллиардов фунтов стерлингов.

Шаппс напомнил, что Лондон первым из всей Европы отправил Киеву противотанковое оружие, современные боевые танки и высокоточные дальнобойные ракеты. Кроме того, Британия является крупнейшим поставщиком беспилотников Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Помимо этого, Шаппс подчеркнул, что Великобритания занимается поддержкой Киева надолго, и посоветовал коллегам из Контактной группы по обороне Украины также принять должные меры. «Мы должны сохранить эту динамику. И для этого нам нужно больше дипломатической, экономической и военной поддержки», — констатировал он.

«В этот великий год демократии будущее Украины находится в руках Запада. Мы не можем их подвести», — заключил министр.

Ранее замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Картлидж заявил, что Лондон привержен помощи Украине, в частности, в рамках передачи ВСУ беспилотных авиационных систем (БАС). Британия закупила большое количество БАС для Украины, а также передала некоторое их количество из существующих запасов страны.