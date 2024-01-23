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06:34, 23 января 2024Мир

В Великобритании высказались о поставке Украине беспилотных авиационных систем

В Британии заявили о продолжении передачи Киеву беспилотных авиационных систем
Джеймс Картлидж

Джеймс Картлидж. Фото: Geoffroy van der Hasselt / Reuters

Замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Картлидж высказался о продолжении поставок Киеву британских беспилотных авиационных систем (БАС). В ответе на парламентский запрос члена Палаты общин Эндрю Росинделла Картлидж заявил, что Британия привержена помощи Украине, в частности, в рамках передачи стране БАС. «Лента.ру» ознакомилась с текстом ответа замминистра обороны Соединенного Королевства.

«Спросить государственного секретаря по обороне [Великобритании Гранта Шэппса], предпринял ли он шаги для пополнения возможностей системы беспилотной авиации Великобритании в контексте отправки такого оборудования для поддержки Украины», — говорилось в запросе Росинделла.

Отвечая на вопрос парламентария, Картлидж подчеркнул, что Великобритания закупила большое количество БАС для Украины, «в том числе ограниченное количество непосредственно из существующих запасов Великобритании».

«Из соображений оперативной безопасности мы не можем предоставить дополнительную информацию о конкретных переданных или пополненных системах БАС. Мы по-прежнему привержены дальнейшему предоставлению БАС Украине, и премьер-министр [Великобритании Риши Сунак] недавно подтвердил, что в рамках финансирования Украины Великобританией в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов на предстоящий год на БАС будет выделено 200 миллионов фунтов стерлингов», — сообщил представитель МО Соединенного Королевства.

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      Кирилл Садовский
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