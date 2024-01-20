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16:59, 20 января 2024Наука и техника

Военный рассказал о работе российских средств РЭБ против дронов ВСУ

Военный Дандыкин: российские средства РЭБ эффективно работают против дронов ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Применяемые Вооруженными силами России средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) наряду с комплексами противовоздушной обороны (ПВО) эффективно работают против дронов Вооруженных силы Украины (ВСУ), считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об особенностях российской техники он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Наши средства РЭБ показали высокую эффективность, в частности, в сирийских событиях. Но это были РЭБ воздействия на больших расстояниях. Сейчас же появились эффективные средства РЭБ, которые могут обездвиживать беспилотники на расстоянии нескольких десятков километров или ближе. То есть это уже, скажем, непосредственно боевая линия соприкосновения, что очень важно для работы [ВС России]», — сообщил Дандыкин.

По словам военного эксперта, задача РЭБ состоит в том, чтобы дроны ВСУ потеряли ориентацию и упали.

«Это во многом сводит на нет помощь Киеву, в частности в поставках беспилотников. Результаты работы средств РЭБ уже у нас есть, но еще больше результатов будет в ближайшем будущем», — заключил он.

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Ранее американское издание Business Insider сообщило, что применяемые ВС России средства РЭБ снижают эффективность дронов ВСУ. Отмечается, что Украина используют беспилотники гражданского назначения, которые модернизируют для использования на фронте. На фоне нехватки артиллерийских боеприпасов такие аппараты стали одним из главных видов оружия Киева, однако из-за воздействия российских систем РЭБ эти беспилотники становятся непригодными для использования.

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