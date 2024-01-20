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12:59, 20 января 2024Наука и техника

В США рассказали о влиянии российских систем РЭБ на дроны ВСУ

BI: российские средства РЭБ снижают эффективность беспилотников ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Применяемые Вооруженными силами России средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) снижают эффективность гражданских дронов, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ). О влиянии российских систем на дроны рассказали в публикации американского издания Business Insider (BI).

«Их [дронов ВСУ] эффективность значительно ухудшается по мере того, как российские системы радиоэлектронной борьбы становятся мощнее», — говорится в материале.

Отмечается, что ВСУ используют дроны гражданского назначения, которые модернизируют для использования на фронте. На фоне нехватки артиллерийских боеприпасов такие аппараты стали одним из главных видов оружия Киева, однако из-за воздействия российских систем РЭБ эти беспилотники становятся непригодными для использования.

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Командир подразделения дронов тактической группы ВСУ Виталий Крюков отметил, что гражданские аппараты неэффективны без доработки программного и аппаратного обеспечения, которая позволила бы противостоять помехам и увеличила радиус действия дронов.

Ранее в январе Минобороны России сообщило, что на российских танках в зоне проведения специальной военной операции (СВО) начали применять автоматический купольный комплекс обнаружения и подавления FPV-дронов «Сания». Изделие подавляет беспилотники на расстоянии до 1 километра.

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      Даниил Иринин
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