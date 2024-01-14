На российских танках начали применять комплексы подавления FPV-дронов

Комплексы подавления FPV-дронов начали применять на российских танках в зоне СВО

Комплексы подавления FPV-дронов «Сания» начали применять на российских танках в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщило Минобороны РФ. Об этом пишет РИА Новости.

На предоставленном ведомством видео танк Т-80БВМ ведет огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) осколочно-фугасными снарядами с закрытой позиции. На танке установлена система подавления дронов разработки компании 3mx.

Как объяснили специалисты, «Сания» — автоматический купольный комплекс обнаружения и подавления FPV-дронов.

«Обнаружитель системы сканирует пространство на наличие одиночных FPV-дронов или целого роя на расстоянии до 1,5 километра, их подавление происходит на расстоянии до 1 километра. Комплекс обеспечивает подавление дронов и при движении танка», — подчеркнули в министерстве.

Ранее стало известно, что российские FPV-дроны в зоне СВО заработали в режиме воздушной самонаводящейся торпеды.