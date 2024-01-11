Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:15, 11 января 2024Наука и техника

Российские FPV-дроны в зоне СВО получили оптическое донаведение

ТАСС: российские FPV-дроны в зоне СВО применили в режиме самонаводящейся торпеды

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские FPV-дроны в зоне специальной военной операции (СВО) заработали в режиме воздушной самонаводящейся торпеды. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

По его словам, с этой целью российскими специалистами создано несколько комплексов оптического донаведения FPV-дронов, которые проходят обкатку на линии соприкосновения. Кузякин отметил, что использование соответствующей технологии позволяет поражать не только стационарные, но и движущиеся цели, в том числе воздушные.

«Как только цель обнаружена, пилот фиксирует на ней поисковую рамку прицела и подает команду на удержание. После чего переводит FPV-дрон в режим воздушной самонаводящейся торпеды», — сказал специалист.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

По оценке гендиректора ЦКБР, оптическое донаведение делает работу оператора беспилотника более безопасной и эффективной, поскольку «финальное приближение и уничтожение противника FPV-дроны могут делать самостоятельно».

В октябре 2023 года Кузякин заявил, что российскими специалистами разработано 20 сценариев боевого применения FPV-дронов.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Арестованному за выстрел в жительницу Луганска Герою России добавили еще одну статью. Ему грозит до 15 лет тюрьмы

      Россиян высадили из самолета на взлетно-посадочной полосе из-за ураганного ветра

      Место аварии с минивэном и фурой в Пензенской области попало на видео

      Умер народный артист СССР Юрий Соломин

      Подростки сожгли паспорт россиянки из-за долга в тысячу рублей

      Подруга пропавшей в Турции россиянки записала видеообращение с просьбой о помощи

      В Афганистане зафиксировано мощное землетрясение

      Лидеру группы «Пасош» Мартичу позволили покинуть Россию без задержания

      В российской колонии произошел бунт заключенных

      Российские FPV-дроны в зоне СВО получили оптическое донаведение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости