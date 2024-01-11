Российские FPV-дроны в зоне СВО получили оптическое донаведение

ТАСС: российские FPV-дроны в зоне СВО применили в режиме самонаводящейся торпеды

Российские FPV-дроны в зоне специальной военной операции (СВО) заработали в режиме воздушной самонаводящейся торпеды. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

По его словам, с этой целью российскими специалистами создано несколько комплексов оптического донаведения FPV-дронов, которые проходят обкатку на линии соприкосновения. Кузякин отметил, что использование соответствующей технологии позволяет поражать не только стационарные, но и движущиеся цели, в том числе воздушные.

«Как только цель обнаружена, пилот фиксирует на ней поисковую рамку прицела и подает команду на удержание. После чего переводит FPV-дрон в режим воздушной самонаводящейся торпеды», — сказал специалист.

По оценке гендиректора ЦКБР, оптическое донаведение делает работу оператора беспилотника более безопасной и эффективной, поскольку «финальное приближение и уничтожение противника FPV-дроны могут делать самостоятельно».

В октябре 2023 года Кузякин заявил, что российскими специалистами разработано 20 сценариев боевого применения FPV-дронов.