Командир штурмового отряда из зоны СВО потребовал после снятия судимости вернуть BMW

«Ъ»: бывший майор Бекмурадов потребовал после снятия судимости вернуть BMW

Командир штурмового отряда Батыр Бекмурадов, участвующий в СВО, потребовал после снятия судимости вернуть автомобили Nissan и BMW. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Имущество Бекмурадова, который при аресте имел звание майора, было изъято в 2016 году. Речь про суммы в различной валюте, а также два внедорожника Nissan Patrol и BMW 730. В итоге военный был осужден на 15 лет по двум статьям, но после начала спецоперации заключил контракт с Минобороны. С него была снята судимость, он также получил медаль «За отвагу».

Адвокаты Бекмурадова обратились в Генеральную прокуратура с просьбой уточнить судьбу денег и автомобилей. Машины военный хотел бы использовать в зоне СВО.

