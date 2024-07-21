Дочь эмира Дубая произвела фурор, объявив о разводе в соцсетях. Что ей ждать от отца, который пытал двух других дочерей?

Дочь шейха Дубая сообщила мужу о разводе при помощи публикации в соцсетях

В среду, 17 июля, дочь эмира Дубая и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), принцесса Махра, сообщила о своем разводе в необычной форме — при помощи соцсетей. В публикации она трижды повторила, что разводится, намекнув при этом на наличие у мужа любовниц. Поведение девушки вызвало удивление не только в ОАЭ, но и во всем остальном мире. Ни ее отец, ни муж пока не дали никаких комментариев. Отец Махры, Мохаммед ибн Рашид Аль Мактуми, несколько лет назад попал в заголовки мировой прессы после бракоразводного процесса с младшей женой. Как оказалось, эмир, считавшийся реформатором и защитником прав женщин, бил и пытал собственных дочерей, местонахождение одной из которых до сих пор остается тайной. «Лента.ру» попыталась разобраться в интригах и тайнах королевской семьи эмирата Дубаи и понять, что может ждать непокорную Махру.

Кто такая Махра бинт Мохаммед бин Рашид Аль Мактум

Махра бинт Мохаммед бин Рашид Аль Мактум родилась в 1994 году, ее назвали Кристиной. Ее родители — один из богатейших людей ОАЭ член королевской семьи Мохаммед ибн Рашид Аль Мактуми и гречанка Зоя Григоракос. Офицально они не были женаты. По слухам, шейх заключил с европейкой мизиар — временный брак, разрешаемый суннитским исламом. При этом у него уже было несколько жен.

Принцесса Махра Фото: @hhshmahra

Вскоре после рождения дочери Григоракос уехала из Дубая вместе с ребенком. Первые годы Кристина жила с матерью в Лондоне, затем они переехали в Грецию. Ее растили как христианку, в атмосфере европейской свободы. Отец, по всей видимости, не настаивал на ее обращении в ислам, но при этом поддерживал дочь финансово.

Все начало меняться, когда девушке исполнилось 16 лет. Тогда Кристина внезапно переехала к отцу в Дубай, там приняла ислам и получила новое имя — Махра. Отец при этом дал ей королевский титул. Уже став Махрой, девушка отучилась в Британии, где получила диплом специалиста по международным отношениям. Затем в Дубае она закончила государственную академию, которую основал ее отец.

Принцесса Махра Фото: @hhshmahra

Махра стала местной знаменитостью. Несколько лет назад дочь шейха вошла в топ-10 самых красивых девушек Востока. А в начале года появилась на обложке журнала Harper's Bazaar Arabia, которому также дала интервью. В нем девушка много говорила о том, каково быть ролевой моделью для женщин в ОАЭ и по всему миру, о своих греческих и арабских корнях, а также о скором материнстве и желании выступать за права женщин в ОАЭ, при этом уважая традиционные ценности.

Cвадьба и развод Махры бинт Мохаммед бин Рашид Аль Мактум

В 29 лет Махра вышла замуж за своего дальнего родственника, шейха Мана бин Мохаммеда бин Рашида. Их шикарная свадьба состоялась весной 2023 года. Большая традиционная церемония для семьи — с Кораном, молитвами и подписанием брачного договора — состоялась в апреле, а в конце мая началось светское празднество.

На невесте было большое бриллиантовое ожерелье и платье с фатой и шлейфом от дубайского дизайнера Ezra Couture. Жених выбрал традиционный наряд. Список гостей остался секретом, однако на фото пара позирует в белых интерьерах на фоне огромного торта. Интересен и тот факт, что на фото у Махры вопреки мусульманским традициям непокрытая голова.

Осенью 2023 года Махра сообщила, что беременна. Супруги ждали дочку. Зимой 2024 года журналист Harper's Bazaar Arabia задал женщине вопрос о браке — что главное в счастливом браке и оправдались ли ожидания принцессы от замужней жизни.

Я замужем не так давно, поэтому не могу судить об опыте долгого брака. Однако я считаю, что быть рядом с человеком, который амбициозен и в то же время поощряет твои стремления, — это ключевой фактор достижения успеха в браке. Проблемы, возникающие из-за разных точек зрения, это естественная часть брака, они могут сблизить вас с вашим партнером принцесса Махра фрагмент интервью

По всей видимости, точки зрения Махры и ее мужа разошлись слишком сильно. 4 июня шейха выложила в соцсети фото с дочерью, которое подписала «Только мы двое». Уже тогда некоторые заподозрили неладное. А 17 июля случился настоящий скандал: Махра выложила пост, где на черном фоне поместила послание мужу об их окончательном разрыве. В тексте шейха намекала на неверность супруга.

Дорогой Муж, поскольку вы заняты другими спутницами, настоящим я объявляю о нашем разводе. Я развожусь с тобой, развожусь с тобой и развожусь с тобой. Береги себя. Твоя бывшая жена

принцесса Махра

Трижды повторенные слова о разводе — это не попытка усилить эффект и подчеркнуть эмоциональность. В исламе есть практика так называемого тройного талака, которая, однако, запрещена во многих странах, включая Индию, Саудовскую Аравию и Марокко. Эта практика традиционно позволяла мужчине развестись с женой, трижды произнеся или написав слово «талак», что по-арабски означает «развод». Считалось, что в этом случае женщина через некоторое время может снова выйти замуж. Однако среди женщин в ОАЭ такой практики нет, для официального развода женщина должна совершить «хулу», обратившись в суд.

Кто был мужем Махры

Про Ману бин Мохаммеда бин Рашида известно не так много. Он служил в Вооруженных силах ОАЭ и закончил Американский университет в ОАЭ. Получил степень в области безопасности и управления рисками. Мана — сын шейха Мухаммеда бен Рашида бен Мана Аль Мактум и шейхи Мадии бинт Ахмед бен Джума Аль Мактум.

Ману бин Мохаммед бин Рашид, муж Махры Фото: @man3almaktoum

Известно о его благотворительных проектах и любви к философии. Влюбленные, вероятно, познакомились во время учебы. Их также связывает обоюдный интерес к конному спорту и лошадям. Махра была его первой и единственной женой.

Шейх Мана богат, он владеет множеством компаний, в число которых входят AlBarada Trading, Dubai Tech, GCI Real Estate и группа компаний MM. Его партнерами по бизнесу выступали теннисист Новак Джокович, футболист Артуро Видаль и скандально известный блогер Эндрю Тейт, обвиняемый в изнасилованиях, работорговле и уходе от налогов. У него также есть связи в России: шейх был на открытии русского ресторана Аркадия Новикова Novikov cafe в Дубае.

Никаких официальных комментариев по поводу заявления супруги шейх пока не давал.

Почему от отца Махры сбежала жена

Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум — очень важная фигура в ОАЭ и при этом очень неоднозначная. Он эмир Дубая и премьер-министр страны с 2006 года, а также занимает пост министра обороны с 1971 года. Он лично контролировал создание большого количества транснациональных бизнес-проектов, которые трансформировали экономику Дубая. В частности, строительство самого высокого здания в мире, небоскреба Бурдж Халифа, считается его заслугой.

Шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум Фото: Christopher Pike / Reuters

Мохаммед — не противник западных свобод. Еще в 1960-х годах он учился в Кембридже, часто ездит в Европу и сейчас. В 2006 году он подписал закон, чтобы сформировать Дубайское учреждение для женского развития. Учреждение продвигает женщин, помогая им получать образование, занимать руководящие посты в ОАЭ, а также борется с проблемами гендерного неравенства.

Вид на небоскреб Бурдж-Халифа Фото: Rasto SK / Shutterstock / Fotodom

Однако, несмотря на внешний либерализм, репутация Мохаммеда небезупречна. Несколько женщин из близкого круга шейха вряд ли назвали бы его феминистом. Нужно начать с того, что никто точно не знает, сколько жен у Мохаммеда. В первый раз он женился в 1979 году на своей двоюродной сестре Хинд бинт Мактум Аль Мактум. Она стала его старшей женой и родила шейху 12 детей, включая наследного принца Дубая — Хамдана ибн Мохаммед Аль Мактум.

Шейх Мохаммед и его бывшая жена Хайя в Лондоне Фото: David M. Benett / Dave Benett / Getty Images for Investec

В 2004-м Мохаммед женился на принцессе Хайе бинт аль-Хусейн, единокровной сестре нынешнего короля Иордании Абдаллы II. Хайя росла в Британии, ходила там в школу, а затем училась в Оксфорде, где изучала философию и экономику. Принцесса родила от шейха четырех детей — двоих мальчиков и двух девочек. Однако в 2019 году брак разладился. Летом стало известно, что Хайя сбежала в Великобританию из-за «страха за свою жизнь», воспользовавшись при этом услугами частной охранной фирмы.

В Великобритании Хайя подала на развод, дело получило широкую огласку. В суде адвокаты Мохаммеда обвиняли принцессу в романе с телохранителем Расселом Флауэрсом. Принцесса якобы одаривала фаворита дорогими подарками — фермой, автомобилем, коллекционным оружием. Однако тяжба завершилась тем, что Шейх Мохаммед выплатил бывшей жене рекордную сумму в размере 554 миллионов фунтов стерлингов, а также потерял право опеки над двумя младшими детьми. Судья охарактеризовал действия Мохаммеда по отношению к жене как «кампанию страха, запугивания и преследования», равносильную «жестокому обращению».

Ты обманула самое драгоценное — доверие, но моя пе­чаль раскрыла твою игру Шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум стихотворение о Хайе

Опасения Хайи не были беспочвенны, незадолго до этого она наблюдала за тем, как от мужа пытались сбежать две падчерицы. Считается, что именно вопросы о Латифе и Шамсе создали Хайе проблемы, после них кто-то якобы положил пистолет на подушку Хайи — как предупреждение. Но вопросы были небезосновательны — одна из девушек исчезла, а другая едва не распрощалась с жизнью.

Побег Латифы и Шамсы

19-летняя Шамса в 2000-м году впервые написала родственникам в Лондон о желании избавиться от опеки и контроля. В письме принцесса говорила, что отец запретил ей учиться в университете и что она думает о смерти. О ее планах узнала мать, но Шамсе все же удалось выбраться из поместья в английском Суррее, где семья проводила лето, и угнать Range Rover. К сожалению для нее, спустя два месяца ее нашли в Кембридже. Уже из заточения она каким-то образом связалась с полицией, рассказав о произошедшем.

Полиция несколько раз инициировала расследование исчезновения Шамсы, однако дворец старался помешать правоохранительным органам. Девушку так и не нашли. Впоследствии появлялись свидетельства частных лиц о том, что девушку восемь лет держали в тюрьме, пытали, били и накачивали медикаментами. В 2018-м пресс-служба шейха выступила с опровержением слухов, подчеркнув, что Шамсу все «обожают, холят и лелеют». Однако с 2016 года девушку не видели на публике.

Похожая ситуация произошла и с младшей сестрой Шамсы, Латифой. Первую попытку сбежать от отца 16-летняя Латифа предприняла в 2002-м. Однако девушку поймали на границе ОАЭ и Омана и вернули домой. По словам самой Лаьтифы, три года после этого она по приказу отца провела в тюрьме. Но ни угрозы, ни боль не остановили ее.

В 2018 году принцесса, заручившись помощью своего тренера по капоэйре Тиины Яухиайнен, сумела пересечь сухопутную границу ОАЭ. Затем она села на яхту, судно перехватил арабский и индийский спецназ у побережья Гоа. После этого ее на вертолете привезли в Дубай, где побрили налысо и на три месяца заточили в тюрьму Аль-Авир.

Принцесса Латифа Фото: Tiina Jauhiainen / Wikimedia Commons

В 2018 году принцесса Хайя, тогда еще состоявшая в браке с Мохаммедом, предприняла попытку обелить репутацию супруга, когда до нее дошли слухи о Латифе. Она встретилась с девушкой, попросила врача осмотреть ее, а затем организовала встречу Латифы с президентом Ирландии Мэри Робинсон. После встречи Робинсон открыто заявила, что девушка «не в себе». Хайя продолжила общение с Латифой, но в начале 2019 года Мохаммед заявил жене, что ей стоит прекратить «лезть не в свое дело». Вскоре после этого она и сбежала.

Подробности побегов Латифы стали известны благодаря 40-минутному ролику, который она записала, а BBC обнародовало в 2021 году. Свое обращение девушка за год до этого записала из Дубая. По ее словам, в момент записи ролика она сидела на вилле, из которой не могла выйти из-за дежурящих вокруг охранников.

После того как умер мой дядя, он убил одну из его жен. Он убил ее. Все знают об этом. Ту, которая из Марокко. Потому что ее поведение было слишком дерзким. Думаю, она просто слишком много говорила, и он чувствовал, что она представляет для него угрозу, поэтому он просто убил ее принцесса Латифа фрагмент ролика

После бракоразводного процесса с Хайей вокруг освобождения Латифы поднялась шумиха — судьбой девушки стали интересоваться СМИ и правозащитные организации. В 2021 году сторонники Латифы объявили, что принцесса свободна. Была опубликована ее фотография в Исландии. При этом голландские правозащитники высказали сомнение в подлинности «исландского» фотоснимка.

Судьба Махры

В связи с такой семейной историей многие опасаются за судьбу дерзкой принцессы Махры. Неизвестно, насколько строг с ней отец, на каких условиях на самом деле был заключен брак и что собой представляют их отношения с Мохаммедом. Возможно, в случае с Махрой опасаться за свою жизнь стоит ее мужу.