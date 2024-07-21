Максим Фадеев захотел запретить Глюкозе исполнять его песни через суд

Фадеев заявил, что запретит Глюкозе пользоваться псевдонимом и петь его песни

Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев прокомментировал выступление в Красноярске певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза. В своем Telegram-канале он заявил, что хочет запретить ей исполнять написанные им песни через суд.

Фадеев заявил, что поведение Ионовой во время выступления в Красноярске переходит все границы. «Больше терпеть нет сил, и не хочется. Поэтому мы сейчас решили с нашими юристами разработать иск, который лишит ее возможности и пользоваться псевдонимом, и петь мою музыку», — заявил он.

По словам Фадеева, из-за подобного поведения певицы страдает его репутация.

20 июля Ионова выступила в Красноярске на Дне металлурга. В аккаунте певицы в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) пользователи возмутились поведением певицы во время выступления. По их мнению, Глюкоза находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и из-за этого странно себя вела. «Не смейте больше приезжать в Красноярск», «Ты протрезвела после концерта? Позорище!», «Наташа, кто тебя так подставил? Столько лет держала репутацию, и вот на тебе», — высказались они.