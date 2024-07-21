Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:50, 21 июля 2024Мир

Маск назвал причину страха демократов перед Трампом

Илон Маск: демократы боятся Дональда Трампа, потому что он не марионетка

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Демократы опасаются бывшего президента США Дональда Трампа, потому что он не марионетка. С таким заявлением выступил американский предприниматель Илон Маск на своей странице соцсети X.

Он также прокомментировал выход действующего главы государства Джо Байдена из президентской гонки. Маск назвал это решение отказом от «старой марионетки в пользу той, у которой больше шансов обмануть общественность».

Ранее стало известно, что Маск пожертвовал деньги на предвыборную кампанию Трампа. Размер пожертвования не уточнялся, но, по данным агентства Bloomberg, эта сумма «значительная».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России высказались о выходе Байдена из президентской гонки. 81-летнего политика призвали отдать под военный трибунал

      Стала известна судьба собранных штабом Байдена денег

      Байден отказался уходить с поста президента США

      В Демократической партии высказались против быстрого утверждения Харрис

      Кандидат Трампа в вице-президенты назвал Байдена худшим президентом в истории

      Сотрудники штаба Байдена узнали о его решении из поста в соцсети

      Камала Харрис согласилась на борьбу с Трампом

      В США признали неспособность спасти Украину от поражения

      Маск назвал причину страха демократов перед Трампом

      Супруги Клинтоны поддержали кандидатуру Харрис для выдвижения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше