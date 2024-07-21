Маск назвал причину страха демократов перед Трампом

Илон Маск: демократы боятся Дональда Трампа, потому что он не марионетка

Демократы опасаются бывшего президента США Дональда Трампа, потому что он не марионетка. С таким заявлением выступил американский предприниматель Илон Маск на своей странице соцсети X.

Он также прокомментировал выход действующего главы государства Джо Байдена из президентской гонки. Маск назвал это решение отказом от «старой марионетки в пользу той, у которой больше шансов обмануть общественность».

Ранее стало известно, что Маск пожертвовал деньги на предвыборную кампанию Трампа. Размер пожертвования не уточнялся, но, по данным агентства Bloomberg, эта сумма «значительная».