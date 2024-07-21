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12:50, 21 июля 2024Россия

Раскрыто число госпитализированных с ботулизмом в России

Минздрав: 11 пациентов с ботулизмом остаются на стационарном лечении

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В России на стационарном лечении остаются 11 пациентов с ботулизмом. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения, передает ТАСС.

«11 человек с ботулизмом все еще находятся на лечении в стационарах, восемь из них — в отделениях реанимации и интенсивной терапии, в том числе четверо на искусственной вентиляции легких», — рассказали в ведомстве.

О вспышке ботулизма в нескольких регионах России стало известно в июне. К врачам обращались жители Москвы, Нижнего Новгорода и Казани. Они утверждали, что до отравления употребляли в пищу салат с фасолью, который им доставляли по заказу.

Всего от ботулизма в России пострадали 417 человек, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Двоих россиян спасти не удалось, уточнила она. Попова отметила, что фасоль, ставшая причиной распространения заболевания в стране, закупалась за рубежом.

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      Нина Ташевская
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