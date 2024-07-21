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22:07, 21 июля 2024Мир

В Госдуме оценили шансы Трампа после выхода Байдена из президентской гонки

Депутат Новиков: Трамп, вероятно, станет будущим президентом США
СюжетПокушение на Дональда Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Tom Brenner/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп, вероятно, станет будущим президентом США, считает первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков. Так в беседе с «Лентой.ру» он оценил шансы Трампа после выхода американского лидера Джо Байдена из президентской гонки.

«То, что вместо Байдена будет кандидат с не самым высоким рейтингом на старте избирательной кампании, не делает его заведомо проигравшим, поскольку отсутствие высокого рейтинга будет сочетаться с низким антирейтингом. При такой конфигурации ставки Трампа могут оказаться не столь очевидны», — отметил Новиков.

По словам депутата, после покушения Трамп укрепил свои позиции в предвыборной гонке, но все-таки многолетняя работа против его кандидатуры многими продемократическими СМИ, а их в США большинство, сделало свое дело.

«Но интерес к Трампу высок. Он сейчас становится самым вероятным будущим президентом. С большой долей можно прогнозировать, что именно он будет следующим президентом США. Но, повторяю, шансы бороться и работать на победу демократов после отказа от кандидатуры Байдена есть», — заключил Новиков.

Ранее 21 июля действующий лидер США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки и прекращает участие во всех предвыборных мероприятиях. Также он останется главой Белого дома до конца срока.

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      Алена Шевченко
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