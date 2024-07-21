Шольц признался в использовании старого лампового телевизора

Bild: канцлер Германии Шольц признался, что использует дома ламповый телевизор

Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что до сих пор использует у себя дома старый ламповый телевизор. Его слова приводит таблоид Bild.

«Старая вещь, которая до сих пор прекрасно работает», — объяснил причину его использования Шольц. Bild утверждает, что глава немецкого правительства, видя продающиеся новые телевизоры, думает про себя, что такие устройства через год все равно устареют — поэтому он их не покупает.

Отмечается, что Шольц признался в этом на предвыборном мероприятии в Дрездене, где среди прочего продвигал электромобили.

В 2022 году Шольц рассказал, что до сих пор носит портфель, купленный им почти 40 лет назад. По словам чиновника, он до сих пор активно пользуется сумкой, беря ее с собой в поездки. «Скоро будет 40 лет, как мой черный портфель сопровождает меня на каждую встречу, в поездках за границу и на отдых. Я приобрел его, будучи молодым юристом. То, что я к нему привязан, это очевидно. (...) С каждым годом он нравится мне все больше и больше», — написал политик.

