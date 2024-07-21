Страны ЕС заказали у Турции беспилотники

Эрдоган: несколько стран ЕС заказали у Турции беспилотники

Несколько стран Европейского союза (ЕС) заказали у Турции поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«Страны Запада сейчас осуществляют один заказ за другим на турецкие беспилотники. Я не буду говорить, какие именно страны, но тот факт, что страны ЕС теперь просят нас о таком, показывает, как изменились времена. Это радует нас», — сообщил турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что Анкара на данный момент занимается строительством собственного самолета. Он напомнил, что Турция создала собственный спутник и отправила его в космос, а также заверил, что страна «сделает еще больше и пойдет дальше».

9 июля первый турецкий национальный спутник связи Turksat 6A был отправлен в космос со стартового комплекса 40 ракетой Falcon 9 компании Space X.