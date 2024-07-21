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19:59, 21 июля 2024Мир

В Белоруссии рассказали о реакции ЕС на призыв облегчить пропуск через границу

Молостов: страны ЕС не слышат призывы нормализовать работу КПП на границе

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Соседние страны Евросоюза (ЕС) не слышат призывов Минска нормализовать работу контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Белоруссией. Об этом заявил госпогранкомитета страны Константин Молостов в беседе с телеканалом ОНТ.

«Мы всегда предлагаем вернуться к нормальной работе даже в тех условиях, когда закрыты пункты пропуска. К сожалению, пока нас не слышат», — отметил глава комитета. Молостов рассказал, что недавно побывал в пункте пропуска на границе с Польшей и видел, какие неудобства приходится терпеть гражданам.

«Белорусская сторона, белорусские пограничники и таможня ритмично работают, выполняют договоренности, свои обязанности. К сожалению, основной вопрос очередей зависит от закрытия пунктов пропуска. И второе — это неритмичная работа пограничников и таможенных служб сопредельной стороны», — подчеркнул он.

Ранее в Белоруссии неоднократно замечали, что на границе с соседними странами ЕС скапливаются очереди автомобилей из-за того, что контрольные службы сопредельных государств не выполняют нормы пропуска транспорта через границу и ничего не делают для того, чтобы очереди сократились.

При этом из-за решений Польши на белорусско-польской границе сейчас работает только один КПП для грузового транспорта и еще один — для легковых авто. На границе с Литвой сейчас работает лишь два КПП. Пересечь границу с Латвией и Белоруссией можно только в одном из двух пунктов пропуска.

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      Нина Ташевская
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