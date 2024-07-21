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06:30, 22 июля 2024Россия

В Госдуме предложили изменить свидетельство о рождении ребенка

Депутат Думы Хамзаев предложил добавить в свидетельство о рождении фото ребенка

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

В Госдуме предложили добавить в свидетельство о рождении фотографию ребенка с изменениями в три, семь и десять лет. Такую инициативу выдвинул депутат Султан Хамзаев в обращении к вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает РИА Новости.

«Отсутствие фотографии позволяет осуществлять любую подмену ребенка, а свидетельство практически теряет свой смысл», --поведал парламентарий. Почему эта идея выдвинута в настоящее время, депутат не уточнил.

По его словам, фотографию можно прикреплять в виде специального QR-кода, а ее выгрузка может осуществляться на портале Госуслуг. Это также должно помочь молодежи активнее использовать этот сервис, сказал Хамзаев.

Он также рассказал, что родители детей жалуются на качество самого свидетельства о рождении, поэтому документ быстро приходит в негодность, поэтому нужно создать новый формат и вид свидетельства.

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      Марина Совина
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