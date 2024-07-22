Азербайджан раскритиковал решение ЕС о выделении военной помощи Армении

МИД Азербайджана: решение ЕС о выделении Армении военной помощи является опасным

Решение Евросовета о выделении Армении по линии Европейского фонда мира 10 миллионов евро (более 950 миллионов рублей) в качестве военной помощи является опасным. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Айхан Гаджизаде, передает ТАСС.

По его словам, такое решение является «крайне ошибочным и опасным шагом, служащим нагнетанию напряженности в регионе». Как считает Гаджизаде, подобная деятельность Евросоюза «носит откровенно односторонний и предвзятый характер» и говорит о «политике создания "разделительных линий" в регионе».

Он также выразил решительный протест против решения Евросовета, заявив об ожидании «прозрачной информации об оказываемой помощи».

22 июля стало известно, что Армения получит 10 миллионов евро из Европейского фонда мира, которые Ереван планирует направить на повышение материально-технических возможностей Вооруженных сил страны и улучшение защиты гражданского населения в кризисных и чрезвычайных ситуациях.