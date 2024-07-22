Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:06, 22 июля 2024Бывший СССР

Азербайджан раскритиковал решение ЕС о выделении военной помощи Армении

МИД Азербайджана: решение ЕС о выделении Армении военной помощи является опасным
Азербайджанские солдаты

Азербайджанские солдаты. Фото: Umit Bektas / Reuters

Решение Евросовета о выделении Армении по линии Европейского фонда мира 10 миллионов евро (более 950 миллионов рублей) в качестве военной помощи является опасным. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Айхан Гаджизаде, передает ТАСС.

По его словам, такое решение является «крайне ошибочным и опасным шагом, служащим нагнетанию напряженности в регионе». Как считает Гаджизаде, подобная деятельность Евросоюза «носит откровенно односторонний и предвзятый характер» и говорит о «политике создания "разделительных линий" в регионе».

Он также выразил решительный протест против решения Евросовета, заявив об ожидании «прозрачной информации об оказываемой помощи».

22 июля стало известно, что Армения получит 10 миллионов евро из Европейского фонда мира, которые Ереван планирует направить на повышение материально-технических возможностей Вооруженных сил страны и улучшение защиты гражданского населения в кризисных и чрезвычайных ситуациях.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      16-летний сын российского губернатора погиб в ДТП. Его водитель после аварии кричал «мне хана!»

      Брачные игры косуль в российском регионе попали на видео

      Попавший под атаку дрона ВСУ россиянин скончался

      Семейную ипотеку захотели давать матерям-одиночкам

      МОК убрал информацию о трансляциях Олимпиады для россиян

      Россиянам назвали способ не стать жертвой нового вида мошенничества

      Загоревшаяся гостиница в центре Москвы попала на видео

      Дженнифер Лопес смутила фанатов в сети на новых снимках папарацци

      На Украине назвали дестабилизирующими призывы к соблюдению прав русских

      ФСБ показала видео задержания отправленного под суд украинца по делу о шпионаже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше