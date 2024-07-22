Беглый педофил 30 лет скрывался под именем мальчика

Сбежавшего из заключения в 1994 году педофила арестовали в США

В США задержали осужденного за педофилию преступника, который сбежал из заключения и 30 лет скрывался под чужим именем. Об этом сообщает People.

70-летнего Стивена Крейга Джонсона арестовали 16 июля в городе Мейкон, штат Джорджия. В 1994 году он сбежал из исправительного учреждения в Сейлеме, штат Орегон, и с тех пор о месте его нахождения ничего не было известно. В характеристике полиции Орегона Джонсон описан как «педофил, который с высокой вероятностью будет охотиться за малолетними».

В Джорджии он жил под именем Уильям Кокс. Следователи выяснили, что оно принадлежит мальчику, которого нет в живых с 1962 года. Джонсон сумел завладеть его свидетельством о рождении и получить на его имя новую карту социального страхования в 1995-м. В 1998 году преступник получил водительские права на это же имя.

Полицейские не раскрыли, как именно вышли на Джонсона. В Мейконе он жил с 2011 года. Соседи мужчины по дому признались, что были шокированы, когда узнали правду. «Это был очень хороший человек. Он всем нравился», — сказала Эйприл Уокер, которая жила рядом и общалась с Джонсоном.

В данный момент мужчина ожидает перевозки в штат Орегон. Пока неизвестно, будут ли ему предъявлены новые обвинения.

Ранее в Австралии задержали мужчину, который изнасиловал студентку 31 год назад. Нападение на 19-летнюю девушку произошло в феврале 1993 года в городе Недландс.