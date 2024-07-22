Диетолог рассказала о пользе клетчатки для организма

Диетолог Стародубова назвала полезные для обмена веществ продукты

Клетчатка является одним из важнейших компонентов в рационе, поскольку она укрепляет работу желудочно-кишечного тракта. Об этом изданию KP.RU рассказала доктор медицинских наук и главный внештатный специалист диетолог Депздрава Москвы Антонина Стародубова.

По ее словам, пищевые волокна (клетчатка) кормят микробиоту — фабрику организма по выработке витамина К, витамина В и ряда важных для организма жирных кислот. Данные микроэлементы улучшают работу кровеносной, сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной и иммунной систем. Клетчатка очень полезна, однако россияне употребляют продукты с высоким ее содержанием крайне мало.

Основными источниками клетчатки в структуре питания должны быть фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, ягоды, каши, бобовые и орехи. И, как правило, среднестатистический россиянин эти группы продуктов не жалует Антонина Стародубова врач-диетолог

Врач подчеркнула, что употребление в пищу продуктов с большим содержанием клетчатки улучшает микробиоту, что, в свою очередь, способствует правильному обмену веществ и поддерживает нормальную массу тела.

Ранее специалист по питанию, эпидемиолог Тим Спектор назвал бобовые одним из лучших продуктов для профилактики ожирения и рака. По его словам, это связано с высоким содержанием белков, клетчатки и антиоксидантов в фасоли и других бобовых.