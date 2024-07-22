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09:56, 22 июля 2024Экономика

Долги россиян по ЖКУ захотели взыскивать по-новому

В Госдуме предложили взыскивать долги россиян по ЖКУ через нотариусов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Задолженности россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) предложили взыскивать через нотариусов. Такой способ предложили депутаты Госдумы в новом законопроекте, пишут «Известия».

По словам авторов инициативы, сейчас предприятия ЖКХ особенно заинтересованы в своевременном поступлении платежей из-за изменения системы финансирования. Оно сопровождается повышением ставок и тарифов на ЖКУ для населения и снижением уровня бюджетной поддержки.

Среди причин появления у россиян долгов за ЖКУ парламентарии назвали низкий уровень платежной дисциплины всех групп абонентов — в большинстве случаев они руководствуются принципом «платить в последнюю очередь или не платить вообще». Чаще всего это связано с нехваткой денег.

«Одним из востребованных механизмов внесудебного взыскания задолженности может стать исполнительная надпись нотариуса. Законопроектом предлагается использовать этот широко применяемый на практике институт для взыскания задолженности в сфере ЖКХ. В целях совершения нотариального действия нотариусы обладают правом получения необходимых сведений из государственных информационных систем, в том числе из единого государственного реестра недвижимости», — пояснили депутаты.

До совершения исполнительной надписи нотариусам нужно будет уведомить должника о поступившем требовании взыскателя и дать срок для ответного реагирования. Предварительно специалист запросит необходимые сведения в ЕГРН и в государственных информационных ресурсах, чтобы по ошибке не обратиться к человеку, который не отвечает за образование этой задолженности.

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      Анна Аверьянова
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