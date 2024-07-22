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07:18, 22 июля 2024Россия

Командир штурмового отряда из СВО потребовал вернуть BMW после снятия судимости

Командир штурмового отряда СВО требует вернуть BMW после снятия судимости

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Командир одного из участвующих в спецоперации (СВО) на Украине штурмовых отрядов Батыр Бекмурадов обратился в Генпрокуратуру с просьбой помочь с возвращением ему изъятых ранее денег и трех машин. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отставной майор спецназа ВДВ, ранее осужденный на 15 лет за участие в перестрелке и организацию похищения иностранца в Москве, объяснил, что хочет использовать два внедорожника и BMW представительского класса в СВО. Однако машины помещены на спецстоянку ГУ МВД по Москве и числятся на ответственном хранении.

Бекмурадов заключил контракт с Минобороны и ушел на спецоперацию в 2023 году. Он заслужил медаль «За отвагу», что обелило его перед законом.

Ранее сообщалось, что у жителя Тюмени конфисковали внедорожник Porsche для отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО). Еще у одного водителя изъяли авто марки Nissan. Оба мужчины были наказаны за пьяную езду.

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      Марина Совина
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