Народную артистку РСФСР экстренно госпитализировали в Москве

Mash: народную артистку РСФСР Гуляеву экстренно госпитализировали в Москве

Народную артистку РСФСР Нину Гуляеву экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что актриса плохо себя почувствовала ночью — у нее появились резкие и сильные боли в области живота. Сын Гуляевой обратился за помощью к врачам, они диагностировали у артистки острый приступ холецистита.

По данным канала, на данный момент 93-летняя народная артистка находится в больнице под наблюдением медиков.

Ранее сообщалось, что российского певца Сергея Мазаева увезли в реанимацию прямо перед концертом в Светлогорске. По предварительным данным, у музыканта случился острый приступ панкреатита.