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07:23, 22 июля 2024Силовые структуры

Полиция начала проверку из-за видео с групповым избиением девушки

В Благовещенске МВД начало проверку из-за видео с групповым избиением девушки

Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press

В Благовещенске полиция начала проверку после публикации в соцсетях видео с групповым избиением девушки. Об этом в понедельник, 22 июля, со ссылкой на полицию региона сообщает РИА Новости.

По данным силовиков, на опубликованной видео несколько молодых людей в медицинских масках издеваются над молодой россиянкой, которую обвиняют в хищении 300 тысяч рублей у некоего магазина. Девушка объясняет, что ее подставили, но мужчины наносят ей удары, а после сбривают волосы, обливают зеленкой и велят просить прощения. Полиция намерена установить всех участников произошедшего.

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      Владимир Седов
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