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20:20, 22 июля 2024Интернет и СМИ

Популярная юмористка раскрыла влияние биполярного расстройства на работу

Ахмедова заявила о страхе брать ответственность из-за биполярного расстройства

Кадр: Елизавета Варвара Аранова / Youtube

Звезда шоу Stand Up на ТНТ Юлия Ахмедова рассказала, что из-за биполярного расстройства боится брать на себя ответственность. Влияние заболевания на работу она раскрыла в подкасте «Страхи», доступном на YouTube.

«Я же по факту нигде не работаю, у меня нет никаких контрактов, я ничего ни с кем не подписываю, я боюсь брать ответственность на себя, (...) потому что я боюсь всех подвести, поэтому я очень долго вообще не участвовала ни в каких проектах», — отметила популярная юмористка, говоря о влиянии ментального здоровья на работу.

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Ахмедова добавила, что сейчас ее состояние нормализировалось, благодаря чему она начала работать над одним проектом. «Делаем его спокойно. (...) Сейчас все по лайту, я очень лайтовый себе делаю режим, стараюсь оберегать себя от стрессов», — уточнила она. По словам юмористки, стресс на работе приводил к ухудшению ее состояния. «Суперстрессовая была обстановка, суперответственность, кризисы все время какие-то, я же еще в Stand Up тогда была, вот это все», — пояснила юмористка.

В 2020 году Ахмедова рассказала, как попала в психиатрическую клинику из-за депрессии. По ее словам, она пошла на прием к психологу, которая в тот же день отправила ее к психиатру, после чего ее положили в больницу, причем она попала в отделение для тех, кто пытался уйти из жизни.

Stand Up — проект канала ТНТ и Comedy Club Production. Ахмедова участвовала в проекте как комик и продюсер. В 2019 году запустила на ТНТ собственное шоу «Нам надо серьезно поговорить», а также выпустила спешл Harassment.

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      Олег Давыдов
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