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17:55, 22 июля 2024Культура

Андрей Разин пригрозил засудить Сергея Жукова за песню

Продюсер Андрей Разин пригрозил засудить Сергея Жукова за песню «Ласкового мая»
Сергей Жуков

Сергей Жуков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин собирается подать в суд на лидера «Руки Вверх» Сергея Жукова. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Разин опубликовал обращение к Жукову, в котором пригрозил артисту судом за исполнение песни «Ласкового мая» во время сольного концерта на столичном стадионе «Лужники». По его словам, правообладателем всех треков культовой группы является именно он, а разрешения на исполнение хитов Юры Шатунова он никому не давал.

«Многие спрашивают, почему Сергей Жуков перешел на репертуар "Ласкового мая", берет хронику, которая принадлежит мне, ставит на огромные экраны, поет песни. То, что вы пытались с правообладателями заключить договор, а потом их просто обманули, — это неправильно. Сереж, будут суды, будет, естественно, скандал» — заявил продюсер.

Концерт Жукова прошел в минувшие выходные и собрал полный аншлаг. Исполнение песни Шатунова «Ну вот и все» певец анонсировал обращением: «Это будет впервые, когда "Руки Вверх!" поют "Ласковый май". Я знаю, что Юра сейчас нас слышит, я абсолютно в этом не сомневаюсь». Зрители встретили такой неожиданный трибьют бурной овацией.

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      Андрей Шеньшаков
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