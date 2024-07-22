Сообщение об отправке крымских срочников на СВО не подтвердилось

Данные о раздаче подросткам в Крыму повесток для участия в СВО не подтвердились

Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил, что в Крыму подросткам раздают повестки на 2025 год, чтобы отправить их в зону проведения специальной военной операции (СВО). «Заблаговременная выдача повесток — не единственный способ заставить украинских детей служить в армии РФ. Иногда мобилизуют прямо из оздоровительных лагерей, рассказывают правозащитники и те, кому удалось выехать», — говорится в публикации.

По закону, будущий призывник в России ставится на первичный учет в тот год, когда ему исполняется 17 лет. Подростков заблаговременно предупреждают об этом и рассылают повестки с просьбой явиться в военкомат в указанную дату.

Мобилизация в России завершилась осенью 2022 года, об этом заявил президент России Владимир Путин. «Министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена. Точка поставлена», — сказал он в октябре 2022-го.

Кроме того, срочников не отправляют в зону специальной военной операции (СВО). При этом военнослужащие по призыву по-прежнему присутствуют на приграничных территориях России, и в случае угрозы должны будут выполнять свой долг перед страной. «Конечно, они там будут так же, как на других территориях Российской Федерации находиться. Непосредственно в зону боевых действий, зону СВО направлять их министерство обороны не планирует. И необходимости такой нет», — заявил Путин в июне 2023 года.

Информация о том, что крымским подросткам раздают повестки на 2025 год, не распространилась в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».