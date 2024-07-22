В Крыму школьник проник на чемпионат по стриптизу и попал на видео

В крымском Судаке школьник проник на международный чемпионат по стриптизу

В крымском Судаке школьник проник на международный чемпионат по стриптизу. Сидящий за столом мальчик среди зрителей шоу попал на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

На представленном видеоролике видно, как ребенок находится за столом и фиксирует на телефон, как обнажаются танцоры-конкурсанты.

Как выяснило издание, соревнования для взрослых уже несколько лет проводят в одном из местных клубов. В этот раз за столиком заметили учащегося. Крымские общественники сочли это неприемлемым и написали жалобу.

В заведении действует возрастное ограничение — впускают с 21 года, однако несовершеннолетние могут пройти вместе с родителями.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге учителя пошли в полицию из-за того, что обнаружили в сообществе для создания коротких клипов Like видеоролик с танцем девятилетней школьницы на фоне мужчины со спущенными брюками.