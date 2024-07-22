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12:14, 22 июля 2024Интернет и СМИ

В Telegram распространили фейк о «пивнухах и кабаках» в «Новом Херсонесе»

Telegram-канал распространили фейк о «пивнухах и кабаках» в «Новом Херсонесе»

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

В одном из Telegram-каналов появился пост, в котором утверждается, что Россия уничтожает музей-заповедник «Херсонес Таврический» и строит на его территории «кабаки и пивнухи». В качестве основы для этой информации авторы публикации взяли пост, в котором указано, что на территории музейного комплекса будут кафе, рестораны, трапезные и дегустации вина. Информацию о вреде строительства нового комплекса для «Херсонеса Таврического» в России уже не раз опровергали.

Еще в 2015 году включили «Херсонес Таврический» в список особо ценных объектов культурного наследия. Это решение создало правовые условия для сохранения, использования, популяризации и государственной охраны «Древнего города Херсонеса Таврического» в соответствии с законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

С 2015 года Россия развивает территорию историко-археологического парка. «Богатая экспозиция музея-заповедника больше не будет тесниться в неприспособленных помещениях. Ее разместят в трех тематических зданиях», — сказано на сайте фонда «Моя история».

Площадь нового проекта составит более 24 гектаров. На такой территории люди будут проводить много времени, поэтому наличие там ресторанов и кафе обязательно и не является фактом, указывающим на разрушение комплекса. «Инфраструктура должна работать в комплексе, и человеку должно быть , прежде всего, удобно: его ничего не должно отвлекать от погружения в историю нашей страны», — подчеркивал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Новость не вызвала интереса у российских СМИ и не получила распространение в социальных сетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Варвара Кошечкина
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