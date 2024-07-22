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16:22, 22 июля 2024Интернет и СМИ

Владельцем игры Hamster Kombat оказался бизнесмен из Санкт-Петербурга

Владельцем игры Hamster Kombat оказался бизнесмен из Санкт-Петербурга Гуринович

Фото: Alejandro Escamilla / Unsplash

Владельцем игры Hamster Kombat, в которой необходимо «тапать» на хомяка для заработка монет, оказался 33-летний бизнесмен из Санкт-Петербурга Эдуард Гуринович. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, товарный знак Hamster Kombat зарегистрирован в Роспатенте IT-бизнесменом из Санкт-Петербурга Эдуардом Гуриновичем. Утверждается, что предприниматель может быть одним из создателей игры.

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Отмечается, что Гуринович был одним из основателей сервисов CarPrice и CarMoney, а в 2019 году попал в список самых богатых людей в категории до 30 лет по версии Forbes. Товарный знак Hamster Kombat зарегистрирован для широкого круга товаров — от бытовой техники до канцелярии, а также для съемок кино и сериалов.

Ранее предприниматель и основатель Telegram Павел Дуров высказался об игре Hamster Kombat. Бизнесмен назвал приложение феноменом и отметил, что его разработчики скоро выпустят свой токен. Он обратил внимание на тот факт, что каждый день к игре присоединяются четыре-пять миллионов новых пользователей, что делает ее самым быстрорастущим цифровым сервисом в мире.

Игра Hamster Kombat стала доступна в конце марта. По сюжету, хомяк становится руководителем криптобиржи, которую игроку надо развивать, зарабатывая деньги и увеличивая прибыль в час. Ожидается, что позже разработчики выпустят свой токен и раздадут его игрокам, благодаря чему они получат шанс заработать реальные деньги.

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      Олег Давыдов
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