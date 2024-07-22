Вынужденный ползти до туалета в самолете инвалид попал на видео

Daily Mail: бортпроводники Wizz Air вынудили инвалида ползти до туалета

Бортпроводники авиакомпании Wizz Air вынудили инвалида-колясочника ползти до туалета в самолете. Инцидент попал на видео, которое публикует Daily Mail.

Уточняется, что Спенсер Уоттс летел из Гатвика в Рим и попросил стюардессу помочь ему добраться до туалета на бортовой коляске. Та ответила, что в самолете коляски нет, поэтому помочь Уоттсу никак не могут. На записи, распространившейся в сети, видно, как мужчина на руках ползет по проходу в сторону уборной.

Представитель Wizz Air выразил сожаление в связи со случившимся и отметил, что компания будет работать над оснащением самолетов бортовыми колясками.

В январе пилот канадской авиакомпании Porter Airlines отказал инвалиду в посадке на рейс. Мужчину не пустили в самолет из-за аккумуляторов в его коляске.

