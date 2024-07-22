Заблудившийся в тайге россиянин десять дней добывал воду из мха и выжил благодаря находке

Житель Якутии выжил, проведя десять дней в тайге. Спастись ему удалось благодаря одной находке в лесной чаще, сообщает «Регнум» в Telegram.
Мужчина — профессиональный пожарный. Во время ликвидации одного из очагов он пропал.
Спустя полторы недели россиянин сам вышел к одному из ближайших населенных пунктов. Он рассказал, что все это время пил воду из луж или добывал ее из мха. Найдя противопожарную преграду, он пошел вдоль нее и смог выйти к лагерю.
Пожарного доставили в больницу с истощением и обезвоживанием.
Ранее на Алтае местный житель попал в больницу после случайной встречи с медведем в лесу.