Желающим купить жилье россиянам посоветовали терпеть

Россиянам рекомендовали копить деньги на первоначальный взнос по ипотеке

Россиянам, которые хотят купить жилье, но этот вопрос для них пока не стоит остро, дали совет. После отмены программы льготной ипотеки приобретение квартиры для многих оказалось неподъемной задачей. Так что в этом случае разумнее будет немного потерпеть. Об этом рассказала кандидат экономических наук, профессор Российской академии естествознания Елена Молокова в беседе с «Аргументами и фактами».

«Рынок стабилизируется, и по предварительным прогнозам этого можно ожидать к весне 2025 года, если не произойдет каких-либо глобальных событий в политике и экономике», — предполагает она. Тогда, по словам Молоковой, ставки начнут снижаться, а значит, платежи по ипотеке станут более доступными. «Рекомендую копить деньги на первоначальный взнос, закрывать действующие кредиты, проверить свой кредитный рейтинг и, если нужно, заняться его улучшением», — посоветовала она.

Программа массовой льготной ипотеки прекратила действовать в России с 1 июля 2024 года. Сейчас средние ставки по ипотеке выросли до 19 процентов. Экономист Николай Кульбака заявил, что для погашения такого займа жителям России придется трудиться круглые сутки. Доход гражданина, получившего кредит, должен быть не меньше 200 тысяч рублей.