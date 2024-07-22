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16:01, 22 июля 2024Россия

Жители российского города не узнали мэра и потребовали от него представиться

Жители Липецка не узнали мэра города Ченцова и потребовали от него представиться

Кадр: Telegram-канал Игоря Артамонова

Жители Липецка во время съемки ролика с участием мэра города Романом Ченцовым не узнали градоначальника и потребовали от него представиться. Видео с инцидентом опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На выложенных кадрах мэр и губернатор подходят к трамвайной остановке, чтобы расспросить липчан о состоянии общественного транспорта. «Это мэр новый», — обратился к сидевшим на остановке пенсионерам Артамонов и вызвал у них удивление.

«Да?» — переспросили у губернатора жители Липецка. «Да, да, да, да, познакомьтесь», — подтвердил Артамонов. «Вы хоть представьтесь, пожалуйста», — попросила у мэра пожилая липчанка. Узнали ли жители города губернатора Артамонова, неизвестно.

Ранее мэр Невинномысска Михаил Миненков фразой «хватит уже скулить» отреагировал на недовольство россиян.

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      Марк Леонов
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