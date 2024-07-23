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16:51, 23 июля 2024Силовые структуры

Члена банды «Северские» осудят за расправу над пятью людьми и хранение оружия

В Подмосковье будут судить члена ОПГ «Северские» за убийства и хранение оружия

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Подмосковье суд рассмотрит дело члена банды «Северские» Андрея Воронина. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий.

Мужчина обвиняется в участии в банде, расправе над пятью людьми и покушении еще на двух, а также в незаконном хранении оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По данным ведомства, в 2006 году Воронин с младшим братом вступил в созданную в 1997 году в столичном регионе банду, занимавшуюся вымогательством денег у коммерсантов на территории Московской, Ярославской и Костромской областей. Также бандиты совершали нападения и расправы. Свое название ОПГ «Северские» получила по названию ресторана «Север», где регулярно проводила свои встречи.

Жертвами Воронина стали пять коммерсантов, двоим из которых удалось выжить, а также главарь банды Виктор Лазовский и его знакомая. Мотивами преступления были обогащение, передел сфер влияния и усиления авторитета банды путем увеличения подконтрольных объектов.

Отмечается, что младшего брата обвиняемого уже приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима.

ОПГ «Северские» прекратила свое существование в феврале 2021 года, когда последние ее участники были задержаны сотрудниками МВД.

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      Екатерина Кашурникова
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