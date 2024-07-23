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12:59, 23 июля 2024Экономика

Идея американских миллиардеров построить город-сад провалилась

В США приостановили план строительства зеленого города в Калифорнии

Фото: Patrick Pleul / ZB / Globallookpress.com

В США приостановлена поддерживаемая Кремниевой долиной инициатива по строительству «зеленого города» для 400 тысяч человек в Калифорнии, сообщает Daily Mail.

Планировалось, что город-сад с cобственной солнечной станцией и фруктовыми садами компании California Forever построят на фермерских землях недалеко от Сан-Франциско. Однако план не был одобрен правительством округа Солано. По словам председателя совета управляющих округа Митча Машберна, несмотря на потребность региона в доступном жилье и хорошо оплачиваемых рабочих местах, проект невозможно реализовать в установленные сроки. В итоге он был отложен в рассмотрении на два года.

Ранее калифорнийские фермеры, земли которых начали скупать для строительства утопического города, обвинили миллиардеров США в рейдерском захвате их сельскохозяйственных угодий. По их словам, компания Flannery Associates, которую финансируют титаны в области технологий, вынуждала некоторых фермеров расстаться с землями через суд, либо натравливая соседей друг на друга.

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      Мария Черкасова
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