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04:31, 23 июля 2024Бывший СССР

Планы ВСУ на случай сдачи Одессы раскрыли

ТАСС: ВСУ заминировали мосты в Одессе на случай сдачи города

Фото: Reuters Staff / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали мосты в Одессе на случай возможной сдачи города. Об этом ТАСС сообщили представители подпольной организации «Дозор».

«В настоящее время поступают сведения о минировании дамб и отдельных мостов, подрыв которых может привести к массовой гибели местного населения. Минирование объектов жизнеобеспечения при отходе ВСУ из населенных пунктов для них обычное явление», — раскрыл представитель подполья.

Ранее стало известно о поражении группы из 18 британских военнослужащих из Специальной воздушной службы (Special Air Service, SAS) в результате удара по Одессе. Еще 25 бойцов получили ранения.

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      Евгений Силаев
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