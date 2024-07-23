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14:45, 23 июля 2024Культура

Раскрыт райдер популярного российского рэпера

Baza: рэпер Леша Свик добавил в райдер пункт о кальянной зоне

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В райдере популярного российского рэпера Леши Свика (настоящее имя — Алексей Норкитович) имеются пункты о кальянной зоне и фитнес-центре. Требования артиста к организаторам выступлений раскрыло издание Baza.

Свик готов останавливаться с командой только в пятизвездочных отелях и перемещаться по городу исключительно на иномарках Mercedes, Audi и Cadillac с водителем мужского пола. При наличии в гостинице кальянной зоны ее необходимо забронировать под исполнителя.

Организаторы также должны предусмотреть наличие фитнес-центра или забронировать три визита в лучший клуб города. Кроме того, в райдере артиста есть пункт о фониатре с оперативным выездом в случае необходимости.

3а 45 минут выступления исполнитель хита «Дым» запрашивает 2,5 миллиона рублей. Суточные составляют 10 тысяч рублей самому музыканту и пять тысяч — каждому члену его команды, обычно состоящей из шести человек.

Ранее был раскрыт райдер рэпера Басты.

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      Мария Рюрикова
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