Раскрыт райдер популярного российского рэпера

Baza: рэпер Леша Свик добавил в райдер пункт о кальянной зоне

В райдере популярного российского рэпера Леши Свика (настоящее имя — Алексей Норкитович) имеются пункты о кальянной зоне и фитнес-центре. Требования артиста к организаторам выступлений раскрыло издание Baza.

Свик готов останавливаться с командой только в пятизвездочных отелях и перемещаться по городу исключительно на иномарках Mercedes, Audi и Cadillac с водителем мужского пола. При наличии в гостинице кальянной зоны ее необходимо забронировать под исполнителя.

Организаторы также должны предусмотреть наличие фитнес-центра или забронировать три визита в лучший клуб города. Кроме того, в райдере артиста есть пункт о фониатре с оперативным выездом в случае необходимости.

3а 45 минут выступления исполнитель хита «Дым» запрашивает 2,5 миллиона рублей. Суточные составляют 10 тысяч рублей самому музыканту и пять тысяч — каждому члену его команды, обычно состоящей из шести человек.

Ранее был раскрыт райдер рэпера Басты.