Раскрыты главные признаки рака простаты

Онколог Одегнал назвал кровь в моче наиболее выраженным признаком рака простаты

Мужчины чаще начинают замечать первые симптомы рака простаты поздно, когда опухоль значительно разрастается, рассказал онкоуролог Антон Одегнал. Главные признаки рака простаты он раскрыл в беседе с «Газетой.Ru».

Врач рассказал, что у некоторых людей образование может незаметно расти в течение нескольких лет. Онколог порекомендовал мужчинам обращать внимание на появление крови в моче при болезненном мочеиспускании — он назвал это наиболее выраженным признаком рака органов малого таза на начальных и последних стадиях. Кроме того, об опухоли в простате может говорить непроизвольное мочеиспускание, вызванное сильным сдавливанием мочевого канала опухолью, учащенные позывы к мочеиспусканию в дневное и ночное время, слабая струя при сильных позывах.

При распространении метастазов опухоли по путям лимфооттока у пациентов также наблюдаются отечность половых органов, увеличение и уплотненность лимфоузлов в паху, обратил внимание Одегнал. Эти симптомы приводят к сильному дискомфорту во время сидения, а также боли в промежности и эректильной дисфункции, рассказал врач.

Также, отметил онкоуролог, в анализах больного раком простаты может наблюдаться повышенный уровень в крови специфического антигена ПСА — больше 4 нг/мл. Уровень ПСА больше 10 нг/мл говорит о злокачественном характере опухоли и появлении метастазов, добавил врач.

Несмотря на достаточно благоприятные прогнозы у больных раком простаты, запускать это серьезное заболевание нельзя. Если бы мужчины почаще обращались к урологам и не забывали о регулярных обследованиях, рак можно было бы «поймать» на самой ранней стадии. А это почти 98 процентов успешного излечения и отсутствие рецидивов

Антон Одегнал онкоуролог

Ранее маммолог Фатима Тамаева оценила вероятность минимизировать риск развития онкологических заболеваний с помощью витаминов. Тамаева заявила, что витамин С помогает защищать клетки от повреждений и может снижать риск развития некоторых видов рака.