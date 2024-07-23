Известная ученая-экономист РАН выпала из окна в Москве

Ведущий научный сотрудник Центра институтов социально-экономического развития института экономики РАН Валентина Бондаренко выпала из окна квартиры в Новой Москве. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.
Там уточнили, что 82-летнюю женщину без признаков жизни нашли под окнами квартиры в поселении Воскресенское. Причины случившегося выясняются, добавил собеседник агентства.
Бондаренко долгое время болела. Правоохранители считают, что случившееся не носит криминальный характер.
Женщина работала ведущим научным сотрудником Центра институтов социально-экономического развития. Она до последних дней занимала пост исполнительного директора фонда экономических исследований Николая Кондратьева — одного из основоположников НЭПа.