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11:36, 23 июля 2024Россия

Известная ученая-экономист РАН выпала из окна в Москве

Ученая-экономист РАН Бондаренко выпала из окна квартиры в Новой Москве

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Ведущий научный сотрудник Центра институтов социально-экономического развития института экономики РАН Валентина Бондаренко выпала из окна квартиры в Новой Москве. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.

Там уточнили, что 82-летнюю женщину без признаков жизни нашли под окнами квартиры в поселении Воскресенское. Причины случившегося выясняются, добавил собеседник агентства.

Бондаренко долгое время болела. Правоохранители считают, что случившееся не носит криминальный характер.

Женщина работала ведущим научным сотрудником Центра институтов социально-экономического развития. Она до последних дней занимала пост исполнительного директора фонда экономических исследований Николая Кондратьева — одного из основоположников НЭПа.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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