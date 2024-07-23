Украинский генерал назвал причины неудач ВСУ на харьковском направлении

Генерал ВСУ Горбенко связал неудачи под Харьковом с ошибками командования

Неудачи украинской армии на харьковском направлении связаны с ошибками командования. Причины поражений Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом назвал в интервью для «Украинской правды» генерал-лейтенант Артур Горбенко.

«Не хочу называть фамилии и должности, но мы постоянно посылали заявки на пополнение людей, вооружения, боеприпасов. При этом мы указывали, что принимаемые решения нереально было выполнить имеющимся комплектом сил и средств», — заявил украинский военный.

Горбенко добавил, что, когда командование отправило на помощь его подразделению 42-ю бригаду ВСУ, ее офицеры отказались посылать на помощь сослуживцам свои механизированные и танковые подразделения.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов оценил масштабы разрушения городских коммунальных систем. По его словам, энергетическая и тепловая инфраструктура города находится в критическом состоянии.