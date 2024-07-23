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16:46, 23 июля 2024Бывший СССР

В Белоруссии призвали вести уроки в русскоязычных школах на белорусском языке

В РБ призвали преподавать историю и географию в школах на белорусском языке

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В любой школе, в том числе русскоязычной, историю Белоруссии, обществознание и географию нужно преподавать на белорусском языке. Об этом заявил депутат парламента республики Игорь Марзалюк, передает издание «Наша Нива».

Политик уверяет, что он «за настоящее двуязычие и, конечно, за сохранение белорусского языка». При этом он считает, что существуют некие «символические поля», в которых приоритет должен быть у белорусского языка.

Сейчас в Белоруссии русский язык имеет статус второго государственного. Граждане имеют право самостоятельно выбирать язык общения, а государственные органы обязаны рассматривать обращения, подающиеся как на русском, так и на белорусском языках.

Ранее стало известно, что спрос россиян на изучение языков стран СНГ резко вырос. Белорусский вошел в пятерку самых востребованных из них.

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      Илья Таксюр
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