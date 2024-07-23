В Европе нашли способ борьбы с туристами с помощью фекалий

Тысячи жителей Майорки вышли на демонстрацию против массового туризма

В испанском городе Севилья нашли способ борьбы с отдыхающими с помощью фекалий. Об этом сообщает ABC Sevilla.

Разозленные жители этого города Европы стали обмазывать экскрементами почтовые ящики домов, которые сдаются туристам. Так люди выражают недовольство, что из-за наплыва иностранцев стоимость жизни на курорте растет.

При этом на Майорке тысячи местных жителей вышли на демонстрацию против массового туризма, пишет Reuters. По данным агентства, 21 июля к протестам на острове присоединились около 10 тысяч человек. Активисты прошли по улицам Пальмы с плакатами «Нет массовому туризму» и «Остановите частные самолеты».

Испания оказалась в числе самых популярных для путешествий россиян стран Европы. Летом 2024 года также вырос спрос на поездки во Францию и Италию.