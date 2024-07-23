В МИД Германии связали выдвижение Харрис с количеством тестостерона в воздухе

Бербок: выдвижение Харрис поможет снизить переизбыток тестостерона в воздухе

Выдвижение вице-президента США Камалы Харрис на пост главы государства поможет снизить переизбыток тестостерона в воздухе. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает Berliner Morning.

«Вас не удивляет, что в мире, в котором в воздухе иногда витает слишком большое количество тестостерона, сильные женщины в определенных ситуациях не вредят, а, наоборот, приносят пользу», — отметила дипломат.

Таким образом она поприветствовала решение Харрис баллотироваться в президенты США.

Выдвижение Харрис как кандидата на пост президента страны может произойти на ближайшем съезде Демократической партии, который должен состояться в Чикаго 19 августа.