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17:58, 23 июля 2024Мир

В МИД Германии связали выдвижение Харрис с количеством тестостерона в воздухе

Бербок: выдвижение Харрис поможет снизить переизбыток тестостерона в воздухе
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Nathan Howard / Reuters

Выдвижение вице-президента США Камалы Харрис на пост главы государства поможет снизить переизбыток тестостерона в воздухе. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает Berliner Morning.

«Вас не удивляет, что в мире, в котором в воздухе иногда витает слишком большое количество тестостерона, сильные женщины в определенных ситуациях не вредят, а, наоборот, приносят пользу», — отметила дипломат.

Таким образом она поприветствовала решение Харрис баллотироваться в президенты США.

Выдвижение Харрис как кандидата на пост президента страны может произойти на ближайшем съезде Демократической партии, который должен состояться в Чикаго 19 августа.

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      Дарья Устьянцева
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