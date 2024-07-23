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09:15, 23 июля 2024Среда обитания

В России выросла площадь поглощающих парниковые газы лесов

Площадь лесов-поглотителей парниковых газов в России выросла на 1 млн га

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

В 2024 году площадь лесов-поглотителей парниковых газов в России выросла почти на миллион гектаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Рослесинфорга.

Речь идет об осинах, березах, дубах, кедрах и лиственницах — эти деревья способны с высокой эффективностью поглощать углекислый газ. Общая площадь таких лесов в стране увеличилась на 942 тысячи гектаров и превысила 461,7 миллиона гектаров.

Больше всего увеличилась площадь березовых лесов — на 414 тысяч гектаров, до 119,9 миллиона гектаров. На втором месте оказалась лиственница — плюс 268,7 тысячи гектаров, до 272,2 миллиона гектаров. Тройку лидеров замкнул кедр — плюс 150,2 тысячи гектаров, до 38,6 миллиона гектаров. Площадь осинников и дубрав выросла на 96 тысяч и 12,5 тысячи гектаров соответственно, до 24,7 миллиона и 6,9 миллиона гектаров.

Отмечается, что первое место по общему запасу углерода занимают сибирские леса. Они удерживают 13,8 миллиарда тонн парникового газа. За ними следуют леса Дальнего Востока с общим объемом углерода в 10,8 миллиарда тонн. На третьем месте леса Северо-Западного федерального округа с запасом в 5,8 миллиарда тонн.

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      Александра Качан
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