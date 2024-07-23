В сети высмеяли нелепый фотошоп на новых снимках 68-летней Крис Дженнер

Пользователи сети высмеяли нелепый фотошоп на новых снимках американской бизнесвумен Крис Дженнер. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

68-летняя предпринимательница поделилась серией снимков, на которых позировала в комплектах спортивной одежды коричневых и голубых цветов. На кадрах знаменитость предстала в облегающих легинсах, рубашке и укороченном худи.

Подписчики, в свою очередь, обратили внимание на неестественный внешний вид Дженнер, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Как будто ее голову к чужому телу приделали», «Стареть — это нормально. Когда же ты это поймешь?», «Может ты нам покажешь настоящие фотографии?», «Теперь выглядит моложе своих дочерей», «Еще один фильтр, и ты превратишься в ребенка», — высказывались они.

В июне Крис Дженнер напугала пользователей сети внешностью без макияжа.