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16:53, 23 июля 2024Ценности

В сети высмеяли нелепый фотошоп на новых снимках 68-летней Крис Дженнер

Фото: @krisjenner

Пользователи сети высмеяли нелепый фотошоп на новых снимках американской бизнесвумен Крис Дженнер. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

68-летняя предпринимательница поделилась серией снимков, на которых позировала в комплектах спортивной одежды коричневых и голубых цветов. На кадрах знаменитость предстала в облегающих легинсах, рубашке и укороченном худи.

Подписчики, в свою очередь, обратили внимание на неестественный внешний вид Дженнер, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Как будто ее голову к чужому телу приделали», «Стареть — это нормально. Когда же ты это поймешь?», «Может ты нам покажешь настоящие фотографии?», «Теперь выглядит моложе своих дочерей», «Еще один фильтр, и ты превратишься в ребенка», — высказывались они.

В июне Крис Дженнер напугала пользователей сети внешностью без макияжа.

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      Мария Винар
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